Messi ha detto addio all'Argentina: le curiosità, tra i rossi presi e CR7 meglio in un record

Dopo 21 anni, 208 apparizioni, 126 gol, sei edizioni dei Mondiali e sette di Copa America, si è conclusa la leggendaria avventura di Lionel Messi con la maglia dell'Argentina. Ma dopo aver segnato tre generazioni differenti, ecco alcuni dati, record e numeri lasciati dal 39enne, che si avvia ora verso la fase finale della carriera all'Inter Miami.

Le curiosità

Ripercorrendo la cronologia, l'esordio di Messi con la selezione maggiore è avvenuto il 17 agosto 2005 a Budapest, all'età di 18 anni e con il numero 18 sulle spalle, durante un'amichevole contro l'Ungheria terminata con un'espulsione ad appena due minuti dal suo ingresso in campo per una gomitata a Vilmos Vanczak. Nonostante il rosso, l'Argentina s'impose in quel match, cogliendo il primo di 135 successi complessivi (a fronte di 43 pareggi e 30 sconfitte, considerando come pari le sfide risolte ai rigori). Tra le vittorie più rotonde figurano tre 7-0 registrati in amichevole contro Hong Kong nel 2014, Bolivia nel 2015 e Curaçao nel 2023, gare in cui il fuoriclasse ha firmato almeno una doppietta. Curiosamente, con l'ulteriore cartellino rosso incassato nella finale per il terzo posto della Copa America 2019 arriva contro il Cile, Messi conta più espulsioni nei suoi 208 gettoni in nazionale (2) rispetto alle 970 presenze complessive accumulate con i club (1).

Dietro a CR7

Analizzando il peso storico delle 208 apparizioni di Messi su scala mondiale, l'impatto dell'attaccante argentino assume contorni decisamente chiari. Nella storia del calcio maschile internazionale, soltanto il portoghese Cristiano Ronaldo, arrivato a quota 234 presenze, vanta più apparizioni della Pulce con la propria Nazionale. A fare compagnia al capitano argentino nell'esclusivo club dei calciatori capaci di abbattere il muro delle 200 gare con la propria nazionale vi sono unicamente il croato Luka Modric e il kuwaitiano Bader Al-Mutawa.