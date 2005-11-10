Remuntada pazzesca del Barcellona: in 10 minuti Villarreal ribaltato, da 0-2 a 3-2. È tornato 1º
Yvonne Alessandro
Come completare una rimonta: basta chiedere al Barcellona. Era iniziato malissimo il primo tempo del Camp Nou contro il Villarreal, con la banda di Hansi Flick sotto 0-2 dopo appena 7 minuti di gioco. Prima un errore terribile di Fermin Lopez con un passaggio orizzontale e l’ex Inter Buchanan che non ci ha pensato due volte per castigare il Barcellona con un bolide sul primo palo. Golazo terrificante poi di Olywaseyi sotto la traversa a matare i blaugrana ripartito a tutta velocità per insaccare il 2-0 del Submarino Amarillo. Come se non fosse sufficiente, Lamine Yamal ha fallito un rigore al 23' con conclusione a lato destro del palo e fuori dallo specchio.
Tutto male, ma nella ripresa la partita è cambiata completamente. Il Barcellona ha ribaltato il Villarreal, prima con Gerard Martín al 57’ e poi Fermin Lopez a farsi perdonare al 61’. L'autorete di Navarro ha concluso il sorpasso blaugrana da 0-2 a 3-2 nel giro di dieci minuti. Al triplice fischio sono tre punti enormi per Flick e i suoi ragazzi, che si riportano a +3 dal Real Madrid in vetta alla Liga.
Il programma de LaLiga
Venerdì 20 novembre
Athletic Club - Espanyol 0-1
Sabato 21 novembre
Alaves - Deportivo A Coruna 3-1
Rayo Vallecano - Valencia 0-1
Siviglia - Real Betis
Real Madrid - Celta Vigo
Domenica 22 novembre
Barcellona - Villarreal 3-2
Racing Santander - Real Sociedad ore 16:15
Osasuna - Malaga ore 18:30
Getafe - Atletico Madrid ore 21:00
Lunedì 23 novembre
Levante - Elche ore 21:00
La classifica
1. Barcellona – 36 punti (13 partite giocate)
2. Real Madrid – 33 punti (13)
3. Atlético Madrid – 28 punti (12)
4. Betis – 27 punti (13)
5. Real Sociedad – 22 punti (12)
6. Siviglia – 19 punti (13)
7. Athletic Club – 16 punti (12)
8. Alavés – 16 punti (13)
9. Villarreal – 15 punti (13)
10. Espanyol – 15 punti (13)
11. Deportivo – 15 punti (13)
12. Racing Santander – 14 punti (12)
13. Celta Vigo – 13 punti (13)
14. Rayo Vallecano – 12 punti (12)
15. Getafe – 12 punti (12)
16. Osasuna – 12 punti (12)
17. Valencia – 12 punti (13)
18. Levante – 11 punti (12)
19. Elche – 10 punti (12)
20. Málaga – 5 punti (12)