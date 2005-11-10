Come completare una rimonta: basta chiedere al Barcellona. Era iniziato malissimo il primo tempo del Camp Nou contro il Villarreal, con la banda di Hansi Flick sotto 0-2 dopo appena 7 minuti di gioco. Prima un errore terribile di Fermin Lopez con un passaggio orizzontale e l’ex Inter Buchanan che non ci ha pensato due volte per castigare il Barcellona con un bolide sul primo palo. Golazo terrificante poi di Olywaseyi sotto la traversa a matare i blaugrana ripartito a tutta velocità per insaccare il 2-0 del Submarino Amarillo. Come se non fosse sufficiente, Lamine Yamal ha fallito un rigore al 23' con conclusione a lato destro del palo e fuori dallo specchio.

Tutto male, ma nella ripresa la partita è cambiata completamente. Il Barcellona ha ribaltato il Villarreal, prima con Gerard Martín al 57’ e poi Fermin Lopez a farsi perdonare al 61’. L'autorete di Navarro ha concluso il sorpasso blaugrana da 0-2 a 3-2 nel giro di dieci minuti. Al triplice fischio sono tre punti enormi per Flick e i suoi ragazzi, che si riportano a +3 dal Real Madrid in vetta alla Liga.

Il programma de LaLiga

Venerdì 20 novembre

Athletic Club - Espanyol 0-1

Sabato 21 novembre

Alaves - Deportivo A Coruna 3-1

Rayo Vallecano - Valencia 0-1

Siviglia - Real Betis

Real Madrid - Celta Vigo

Domenica 22 novembre

Barcellona - Villarreal 3-2

Racing Santander - Real Sociedad ore 16:15

Osasuna - Malaga ore 18:30

Getafe - Atletico Madrid ore 21:00

Lunedì 23 novembre

Levante - Elche ore 21:00

La classifica

1.⁠ ⁠Barcellona – 36 punti (13 partite giocate)

2.⁠ ⁠Real Madrid – 33 punti (13)

3.⁠ ⁠Atlético Madrid – 28 punti (12)

4.⁠ ⁠Betis – 27 punti (13)

5.⁠ ⁠Real Sociedad – 22 punti (12)

6.⁠ ⁠Siviglia – 19 punti (13)

7.⁠ ⁠Athletic Club – 16 punti (12)

8.⁠ ⁠Alavés – 16 punti (13)

9.⁠ ⁠Villarreal – 15 punti (13)

10.⁠ ⁠Espanyol – 15 punti (13)

11.⁠ ⁠Deportivo – 15 punti (13)

12.⁠ ⁠Racing Santander – 14 punti (12)

13.⁠ ⁠Celta Vigo – 13 punti (13)

14.⁠ ⁠Rayo Vallecano – 12 punti (12)

15.⁠ ⁠Getafe – 12 punti (12)

16.⁠ ⁠Osasuna – 12 punti (12)

17.⁠ ⁠Valencia – 12 punti (13)

18.⁠ ⁠Levante – 11 punti (12)

19.⁠ ⁠Elche – 10 punti (12)

20.⁠ ⁠Málaga – 5 punti (12)