Messi, l'ultimo tango con l'Argentina. Mastantuono: "Sarà difficile senza di te"

C'era anche Franco Mastantuono in campo nell'ultima gara di Lionel Messi con l'Argentina. Il talento in forza alla Fiorentina ha affidato al suo profilo Instagram la sua emozione per l'ultima gara di Messi con l'Albiceleste:

"Sarai per sempre nel cuore di tutti gli argentini. Per averci fatto credere e per averci insegnato, con il tuo esempio, che bisogna provarci fino alla fine! Ci mancherai tantissimo e sarà difficile immaginare una Nazionale senza di te! Ma hai lasciato un'eredità che non si ripeterà mai più".