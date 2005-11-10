Messi, l'ultimo tango con l'Argentina. Mastantuono: "Sarà difficile senza di te"
autore
Daniel Uccellieri
Daniel Uccellieri
ieri alle 18:42Calcio estero
autore Daniel Uccellieri
07.10.2026 18:42Calcio estero
Mastantuono ha condiviso sui social un messaggio per Messi dopo l'ultima partita con l'Argentina: "Sarai per sempre nel cuore di tutti".
TUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca 2026
C'era anche Franco Mastantuono in campo nell'ultima gara di Lionel Messi con l'Argentina. Il talento in forza alla Fiorentina ha affidato al suo profilo Instagram la sua emozione per l'ultima gara di Messi con l'Albiceleste:
"Sarai per sempre nel cuore di tutti gli argentini. Per averci fatto credere e per averci insegnato, con il tuo esempio, che bisogna provarci fino alla fine! Ci mancherai tantissimo e sarà difficile immaginare una Nazionale senza di te! Ma hai lasciato un'eredità che non si ripeterà mai più".
Altre notizie Calcio estero
Oggi
00:26 Calcio estero
Tagliafico omaggia Messi: "Ecco il giorno in cui si è divertito di più. Non si è mai arreso"
00:11 Calcio estero
Monaco 1° in Ligue 1, Filipe Luis: "Non ci si può paragonare al PSG. Conosciamo la realtà"
Ieri
23:56 Calcio estero
La Corea del Sud vuole cambiare le esenzioni dal servizio militare per atleti e calciatori
23:41 Calcio estero
Real Madrid, Asencio operato alla tibia: "Tutto iniziato un anno fa. La visita di Mourinho..."
23:33 Calcio esteroUfficiale
UfficialeL'ex Palermo Blin riparte dalla Svizzera: ha firmato un accordo con il Losanna
23:26 Calcio estero
"Deve nascere un extraterrestre": tra emozione e lacrime, Scaloni parla dell'addio di Messi
23:11 Calcio estero
Un caso in Portogallo, ma Postecoglou: "Ronaldo sta bene, fisicamente e mentalmente"