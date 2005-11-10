Mikautadze strizza l'occhio al Barcellona: "Club del mio cuore. Lavoro per entrarci un giorno"

Il nome di Georges Mikautadze è risuonato con forza nella fase finale del calciomercato in vista di un possibile arrivo al Barcellona, quando la dirigenza catalana continuava a non riuscire a ingaggiare Julian Alvarez. Il georgiano di proprietà del Villarreal - con tanto di contratto duraturo fino al 2031 - non è finito dove avrebbe voluto, ma ciò non ha intaccato il grande affetto che continua a provare per i colori blaugrana.

Ammissione

Lo ha affermato l’attaccante in un’intervista a DAZN. Mikautadze, che a poco a poco si sta facendo un nome sempre più importante al Villarreal, è stato interrogato sull’interesse mostrato dal Barça durante l’estate e il calciatore non ha esitato a mostrare il suo grande affetto per la squadra guidata da Hansi Flick. "È lusinghiero. Il Barça è il club del mio cuore, lo guardo giocare da quando ero piccolo. Continuo a seguire le sue partite anche adesso", ha commentato l’attaccante 26enne, autore di 5 gol in questa stagione, di cui tre in Liga e altri due in Champions League.

Non molla

Mikautadze continua a sognare di poter indossare la maglia blaugrana e lavora proprio per questo: "A me spetta continuare a lavorare per avere, perché no, l’opportunità di entrare a far parte di un grande club come quello. Penso di avere le qualità per diventare uno dei migliori attaccanti della Liga". Un messaggio d'amore e, chissà, una candidatura per il prossimo mercato invernale? Intanto il centravanti georgiano e compagno di squadra di Khvicha Kvaratskhelia ha piazzato l'amo.