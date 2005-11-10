Xabi Alonso, allenatore del Chelsea, ha dichiarato nella conferenza stampa a Cobham alla vigilia della gara di Premier League di venerdì contro il Nottingham Forest che Wesley Fofana si è scusato per la recente intervista rilasciata allo YouTuber francese Zack Nani, non autorizzata dal club.

Nell'intervista incriminata il difensore aveva parlato sia dell'errore decisivo dal dischetto nella finale di Carabao Cup contro il Liverpool sia dell'ipotesi di ritirarsi dal calcio a causa dei gravi infortuni prima che i suoi agenti gli consigliassero di rispettare il proprio contratto.

Le parole di Xabi Alonso su Fofana

Nonostante Nani abbia sostenuto che le dichiarazioni più discusse siano state decontestualizzate dai media, il tecnico spagnolo ha spiegato: "L'abbiamo affrontato con lui il discorso. Di sicuro è stato sfortunato. Si è scusato, sa che non era giusto il momento, non era giusto il contenuto. Siamo qui per prendere le cose sul serio e lui ha detto che non si ripeterà e sappiamo che è qualcosa che non vogliamo, questo genere di cose e non si ripeteranno di sicuro".

Alonso ha quindi definito la vicenda "chiusa", confermando la disponibilità del francese per la trasferta al City Ground, così come quella di Moises Caicedo, ristabilitosi dopo la collisione aerea subita al ventiduesimo minuto contro il Leeds United e regolarmente in gruppo in settimana: "Caicedo starà bene per domani". Restano invece indisponibili per infortunio Joao Pedro per un problema alla coscia, Maxence Lacroix per un guaio ai flessori, Jorrel Hato per un fastidio alla schiena e il capitano Reece James per un problema al ginocchio.