"L’ingiustizia è una cosa grave e diffamare gli altri senza verificare la verità è inaccettabile": questo il messaggio del giornalista omanita Issa Said, che ha preso le parti dell'arbitro siriano Hanna Hattab. Hattab è finito al centro delle discussioni per alcuni video circolati sul web, con accuse addirittura di essere sceso in campo ubriaco. In particolare per aver ammonito il portiere dell'Al Jazira estraneo all'azione.

La spiegazione del giornalista Said

Con un post su X, il giornalista Issa Said ha spiegato che l'arbitro ha accusato un calo della glicemia, tanto che sono stati fatti controlli da Hattab, risultato negativo all'alcoltest.

Said ha scritto: "Chiedo a tutti, così come hanno contribuito a diffondere insulti e diffamazioni, di contribuire a diffondere la verità e a rettificare le informazioni, e di non essere causa della perdita del lavoro e del sostentamento delle persone e della loro diffamazione senza alcun fondamento" ha scritto Said. "Dietro ogni nome c’è una persona, una famiglia e una reputazione che meritano rispetto".

Hakem maça sarhoş çıktı, Türk futbolcuya kart gösterdi. Asya Şampiyonlar Ligi II'nin bir maçında hakemin sarhoş maça çıkması nedeniyle 2. yarıda hakem değiştiridli. Suriye'li hakem Hanna Hattab çok kötü durumdaydı ve sarhoş olduğu anlaşıldı. Sahada şaşkın şaşkın dolaşırken orta sahada yapılan bir faulde hiç alakası olmamasına rağmen Türk kaleci Ersin Destanoğlu'na sarı kart gösterdi. Türk kaleciye sarı kart göstermesinde anılarının etkili olduğu veya sınır komşusu olması nedeniyle onu biliyor olması gösterildi. — RUSEN || Press (@RusenPress) November 25, 2026

L'Associazione Arbitrale siriana ha espresso a sua volta piena solidarietà ad Hattab: "Dopo aver verificato le sue condizioni di salute, l’arbitro ha categoricamente smentito tutto ciò che è stato diffuso su di lui sui social media. La commissione sottolinea il proprio pieno sostegno nei suoi confronti e il proprio impegno a fare il punto su tutti i dettagli e le circostanze relative all’incidente", ha scritto la federazione nel comunicato.