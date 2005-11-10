Quanti infortuni in casa del Bayern Monaco, che ieri è incappato nella prima sconfitta stagionale in tutte le competizioni, perdendo 2-1 contro il Lille. La formazione tedesca ha avuto tanti problemi nonostante i risultati, ultimamente: dalle condizioni dell'allenatore Kompany ai numerosi giocatori fermi per infortuni.

Tra cui Harry Kane, Michael Olise, Manuel Neuer, Serge Gnabry, Saliba e Alphonso Davies, con Jamal Musiala e Luis Diaz inizialmente in panchina. Proprio su questo aspetto si è soffermato il tecnico Vincent Kompany, quando gli è stato chiesto se ieri sera avesse pesato l'assenza del Pallone d'Oro.

Le parole di Kompany dopo il ko con il Lille

Ecco le sue parole a partire dalla posizione in classifica del Bayern in Champions, al momento fuori dalla top-8: "Vogliamo sempre essere primi. Se ci pensiamo però il Paris Saint-Germain non è mai arrivato fra le prime 8 ed ha vinto le ultime due Champions League. Se devo essere realista e pragmatico beh, questa sconfitta non compromette nulla, è solo frustrante. Perché vogliamo vincere tutte le partite. Abbiamo avuto delle difficoltà ultimamente. I giocatori ce la mettono tutta, a volte riusciamo a vincere, altre no. Il problema non è solo l'assenza di Kane, ma di 8 giocatori in totale".