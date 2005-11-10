Monaco, Konaté scende di categoria: l'attaccante si accasa al Laval in prestito

Monaco, Konaté scende di categoria: l'attaccante si accasa al Laval in prestitoUfficiale
Pierpaolo Matrone
Nuova esperienza per Oumar Konaté, che lascia il Monaco per trovare maggiore spazio. L'attaccante ivoriano di 19 anni è stato ufficialmente ceduto in prestito al Laval fino al termine della stagione. Nell'accordo non è prevista alcuna opzione di riscatto, con il club del Principato che continuerà dunque a controllare il cartellino del giovane. Finora Konaté aveva trovato pochissimo spazio: una sola presenza in stagione, per appena nove minuti disputati contro il Le Havre.
Konaté cerca spazio al Laval: il club è ultimo in Ligue 2
Il trasferimento offrirà a Konaté la possibilità di accumulare minuti in Ligue 2, dove il Laval è impegnato nella lotta per non retrocedere. La nuova squadra dell'ivoriano occupa infatti l'ultimo posto della classifica, ma la zona salvezza dista appena due punti. In testa al campionato c'è invece il Nantes. Per il diciannovenne si apre così una seconda parte di stagione nella quale provare a giocare con maggiore continuità dopo lo scarso impiego trovato al Monaco.