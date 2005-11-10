Neymar rompe il silenzio e smentisce categoricamente le voci su una presunta relazione con Virginia Fonseca, ex compagna di Vinicius Junior. L'attaccante del Santos ha deciso di intervenire direttamente attraverso le proprie storie Instagram dopo che il gossip aveva iniziato a diffondersi rapidamente in Brasile, chiudendo il suo messaggio con una frase ironica: "Ora lasciatemi giocare a poker in pace".

La smentita del brasiliano

"Di solito non faccio questo tipo di cose attraverso le storie, ma questa volta hanno superato il limite", ha scritto Neymar sui social. Il giocatore ha poi negato ogni coinvolgimento sentimentale: "Sta circolando una storia secondo cui ci sarebbe una relazione tra un'altra persona e me, e io lo nego. Il mio team ha già pubblicato un comunicato, ma dovevo intervenire personalmente per mettere fine a questa situazione". Le indiscrezioni erano nate da una notizia pubblicata dalla giornalista Fábia Oliveira sul portale Metrópoles, secondo cui Neymar e Virginia Fonseca si sarebbero incontrati il 6 novembre durante una festa privata a San Paolo.

Anche gli entourage negano

Sia l'entourage di Neymar sia quello di Fonseca hanno immediatamente smentito l'esistenza di una relazione. Il gruppo che cura gli interessi dell'attaccante ha definito le informazioni diffuse "false e non corrispondenti alla realtà dei fatti", mentre lo staff della influencer ha parlato di ricostruzioni "completamente infondate". Virginia Fonseca e Vinicius Junior avevano riavvicinato le proprie strade lo scorso luglio, due mesi dopo la prima separazione, prima di confermare successivamente una nuova rottura arrivata, secondo quanto comunicato dalla influencer, di comune accordo.