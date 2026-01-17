Mourinho si rialza prima della Juventus: 2-0 del Benfica, a tre passi dallo Sporting 2°
Eliminato da Braga e Porto rispettivamente dalla Coppa di Lega e dalla Coppa di Portogallo, José Mourinho trova il modo di raccogliere i cocci e ricomporli. Il Benfica torna a vincere e fa tutto nel primo tempo, con rete di Barreiro in apertura su assist di Sudakov, poi l'autogol di Ntoi ad agevolare la vita alle aquile ai danni del Rio Ave assente quasi dal campo.
Così lo Special One si riporta a -3 sullo Sporting Lisbona in Liga Portugal, mentre il Porto - che deve ancora giocare - è a quota 49 punti. Distante dunque 7 passi dalla vetta della classifica. Mentre si avvicina il momento atteso dell'incrocio con Luciano Spalletti e la sua Juventus in Champions League, gara in programma il 21 gennaio (ore 21).
Liga Portugal, 18 giornata
Sporting Lisbona - Casa Pia 3-0
Gil Vicente - Nacional 2-1
AFS - Arouca 0-1
Alverca - Moreirense 2-1
Rio Ave - Benfica 0-2
Santa Clara - Famalicao
Tondela - Braga
Guimaraes - Porto
Estrela - Estoril
Classifica aggiornata
1. Porto 49 punti
2. Sporting Lisbona 45
3. Benfica 42
4. Gil Vicente 31
5. Braga 27
6. Moreirense 27
7. Guimaraes 25
8. Famalicao 23
9. Alverca 23
10. Estoril 20
11. Rio Ave 20
12. Estrela 19
13. Santa Clara 17
14. Nacional 17
15. Arouca 17
16. Casa Pia 14
17. Tondela 12
18. AFS 4
