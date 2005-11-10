Scozia, Pocognoli svela: "Ho appreso da tutti i miei allenatori: su tutti Luis Van Gaal"

Ogni allenatore è il concentrato di quanto ha imparato dai maestri che ha avuto nel corso della sua carriera agonistica, uniti al suo carattere e alle sue idee. Non sfugge a questa regola Sebastien Pocognoli, attuale ct della Scozia.

Il principale maestro di Pocognoli

Intervistato dalla BBC Scotland, ha parlato delle sue fonti d'ispirazione per quanto riguarda la carriera in panchina: "Imparo molto da tutti i miei allenatori, ma probabilmente Louis Van Gaal era quello con più esperienza. Ero molto giovane e, sapete, in quel momento aveva tra le mani tutti i giovani del Barcellona e anche i giocatori dell'Ajax.

Il modo in cui tratta i giovani giocatori, in modo diretto, onesto e severo, è stato per me una vera fonte di ispirazione nel mio lavoro quotidiano. Ho avuto la fortuna di avere molti bravi allenatori, ma lui è stato probabilmente quello che mi ha impressionato di più giorno dopo giorno e ho sentito dei progressi sotto la sua guida. Credo che questa sia la sensazione migliore per i giocatori".