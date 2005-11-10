Spagna, De La Fuente spegne le polemiche su Yamal: "Problema al ginocchio. Basta falsità"

Il ct della Spagna Luis de la Fuente nella conferenza stampa alla viglia della sfida contro la Repubblica Ceca ha voluto chiarire i motivi che hanno portato Lamine Yamal a lasciare il ritiro della Nazionale per far ritorno al Barcellona difendendolo dalle critiche arrivate nelle scorse ore: “Parlare per ignoranza è triste e deplorevole, per questo sono qui e voglio subito fare chiarezza sulla questione. Lamine soffre per un’infiammazione al ginocchio con versamento di liquidi, il nostro staff medico assieme a quello del Barcellona hanno valutato la situazione e assieme abbiamo deciso di evitargli il viaggio a Praga e di farlo tornare a casa per allenarsi con la squadra. Non ha ricevuto alcun trattamento di favore, avremmo fatto lo stesso per chiunque altro. - prosegue De La Fuente - La cosa che mi ha ferito di più sono state le bugie, la mancanza di rigore e le falsificazioni. Per questo ho rivelato anche più del dovuto, ma è l’unico modo per far conoscere alla gente la verità”.

Sul rientro di Yamal

Il ct iberico ha poi spiegato che l’attaccante potrebbe tornare in gruppo in vista della sfida contro l’Inghilterra che chiuderà questa settimana dedicata alle nazionali: “Ho parlato con lui sia ieri sia oggi, i suoi progressi sono buoni e il suo recupero sta procedendo bene. Crediamo che sarà con noi venerdì”.

Elogi per Zubimendi e Unai Simon

Infine l’allenatore elogia sia il centrocampista Martin Zubimendi sia il portiere Unai Simon: “Martin è il secondo miglior giocatore al mondo in quel ruolo dopo Rodri, il suo contributo è enorme. Unai è invece il miglior portiere, e capitano, al mondo. Si è evoluto ed è cambiato come giocatore, siamo fortunati ad avere una persona come lui con noi”.