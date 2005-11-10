Un nuovo Cruyff in nazionale dopo 30 anni? Shae convocato dagli Stati Uniti U18

Il cognome più iconico del calcio olandese potrebbe tornare su una distinta internazionale a distanza di trent’anni. Shae Cruyff-Beane, nipote di Johan Cruyff, è stato infatti convocato dalla Nazionale statunitense Under 18 per le prossime sfide contro Norvegia e Portogallo.

Dal Barça al sogno americano

Centrocampista classe 2009, Shae è figlio di Chantal Cruyff, una delle figlie della leggenda olandese, e dell’americano Todd Beane. Il giovane talento milita nel Gimnàstic de Tarragona, club spagnolo di terza divisione con sede vicino a Barcellona, dove è cresciuto anche il fratello maggiore Jordan, oggi impegnato nel calcio universitario negli Stati Uniti. Cresciuto in Catalogna, Shae ha davanti a sé tre possibilità di scelta: può rappresentare gli Stati Uniti grazie al padre, ma anche Spagna e Paesi Bassi attraverso la madre, che ha vissuto parte dell’infanzia in Spagna durante gli anni in cui Johan giocava nel Barcellona.

Una famiglia ancora legata al calcio mondiale

La convocazione con gli USA riporta il cognome Cruyff vicino a una Nazionale dopo l’esperienza di Jordi, figlio di Johan, che nel 1996 collezionò nove presenze con l’Olanda. Anche lui ebbe una carriera importante, vestendo le maglie di Barcellona e Manchester United, prima di intraprendere il percorso dirigenziale. Johan Cruyff, invece, aveva vissuto anche un’esperienza negli Stati Uniti durante la fase finale della sua carriera, giocando con Los Angeles Aztecs e Washington Diplomats prima del ritorno in Europa. Ora tocca a Shae provare a scrivere un nuovo capitolo di una delle dinastie più celebri della storia del calcio.