Beraldo non si muove dal PSG, lo annuncia l'agente: "Cessione? Chance vicine allo zero"

Il Paris Saint-Germain non ha intenzione di privarsi di Lucas Beraldo. Il difensore brasiliano, acquistato nel gennaio 2024 dal São Paulo per 22 milioni di euro, ha recentemente raggiunto le cento presenze con la maglia parigina, festeggiando un traguardo importante a soli 22 anni. Pur non essendo un titolare fisso nelle gerarchie di Luis Enrique, Beraldo ha saputo ritagliarsi uno spazio grazie alla propria versatilità, giocando da centrale, terzino sinistro e, più recentemente, mediano. Nel suo palmarès figurano già due Champions League, anche se finora non è arrivata la convocazione nella nazionale brasiliana di Carlo Ancelotti.

L'agente di Beraldo: "Il PSG punta molto su di lui, è importante per Luis Enrique"

Intervenuto nel programma Fala a Fonte di ESPN, il procuratore Filipe Tancredi ha sottolineato la fiducia del club nei confronti del suo assistito: "Il PSG conta molto su di lui; fa parte di un progetto a lungo termine. Delle 18 partite disputate, ne ha giocate 15. È un giocatore molto importante nella migliore squadra del mondo". L'agente ha poi evidenziato come la capacità di ricoprire più ruoli possa rappresentare una risorsa anche per la nazionale brasiliana.

Beraldo blindato fino al 2031: "Lasciare Parigi è estremamente improbabile"

Tancredi ha infine allontanato le indiscrezioni su una possibile partenza: "È diventato il più giovane giocatore brasiliano a vincere due Champions League, quindi attirerà sempre l'attenzione sul mercato. È naturale che ci siano molti club interessati e che vengano fatte delle offerte. La probabilità che lasci il PSG… per non parlare di zero, è estremamente bassa. Il club ripone grandi speranze in lui e il suo contratto scade nel 2031". Un messaggio inequivocabile sul futuro del brasiliano, che ha prolungato il proprio accordo con il PSG lo scorso settembre.