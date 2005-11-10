Nations League, la Moldavia ritrova la vittoria: 2-1 in casa del Kazakistan
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Daniel Uccellieri
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ieri alle 17:57Calcio estero
autore Daniel Uccellieri
02.10.2026 17:57Calcio estero
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© foto di Federico De Luca 2025
La Moldavia trova la sua prima vittoria in questa Nations League, battendo 2-1 il Kazakistan. Grande protagonista il centrocampista dell'Ascoli Sergiu Perciun, autore di un assist. Un successo che permette alla nazionale allenata da Popescu di salire al secondo posto in classifica alle spalle della Slovacchia, che ha però una gara in meno e conduce a punteggio pieno. Il Kazakistan resta all'ultimo posto con un solo punto conquistato in tre giornate.
Nations League C, gruppo 3
Kazakistan-Moldavia 1-2
20.45 Slovacchia-Far Oer
Classifica
Slovacchia 6*
Moldavia 4
Far Oer 2*
Kazakistan 1
*una gara in meno
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