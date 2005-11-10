LaLiga, il Real Madrid rischia col Celta Vigo: Mbappé sbaglia un rigore, Espí firma il ribaltone
Pierpaolo Matrone
Vittoria sofferta per il Real Madrid, che supera 2-1 il Celta Vigo al Santiago Bernabéu nella tredicesima giornata della Liga. La squadra di José Mourinho parte male e si ritrova sotto già al 6', quando Duran sfrutta un assist di Swerdberg per portare avanti gli ospiti. I Blancos faticano a reagire e al 36' sprecano una grande occasione per pareggiare: Kylian Mbappé conquista un calcio di rigore dopo essere stato trattenuto da Rodriguez, ma dal dischetto calcia clamorosamente sopra la traversa. Il primo tempo si chiude così con il Celta in vantaggio, mentre il Real Madrid fatica a trovare soluzioni offensive.
Bellingham pareggia, poi Espí completa la rimonta su assist di Vinicius
La svolta arriva nella ripresa. Al 66' Mbappé serve Jude Bellingham, che batte Radu con una conclusione potente e ristabilisce la parità. Nello stesso minuto Mourinho inserisce Vinicius Junior, al rientro dopo tre giornate di squalifica, e il brasiliano diventa decisivo nel finale. All'85' un suo cross trova Carlos Espí, che colpisce di testa e poi ribadisce in rete la respinta del portiere avversario, firmando il definitivo 2-1. Il nuovo acquisto dal Levante regala così tre punti preziosi ai Blancos, che restano secondi in classifica ma agganciano momentaneamente il Barcellona, impegnato domenica contro il Villarreal. Il Celta Vigo rimane invece al tredicesimo posto.
Venerdì 20 novembre
Athletic Bilbao - Espanyol 0-1
Sabato 21 novembre
Alaves - Deportivo La Coruna 3-1
Rayo Vallecano - Valencia 0-1
Siviglia - Betis Siviglia 1-1
Real Madrid - Celta Vigo 2-1
Domenica 22 novembre
Barcellona - Villarreal
Racing Santander - Real Sociedad
Osasuna - Malaga
Getafe - Atletico Madrid
Levante - Elche
CLASSIFICA
Barcellona 33 punti (12 partite giocate)
Real Madrid 33 (13)
Atletico Madrid 28 (12)
Betis 27 (13)
Real Sociedad 22 (12)
Siviglia 19 (13)
Athletic Club 16 (12)
Alaves 16 (13)
Deportivo La Coruña 15 (13)
Villarreal 15 (12)
Espanyol 15 (13)
Racing Santander 14 (12)
Celta Vigo 13 (13)
Rayo Vallecano 12 (12)
Getafe 12 (12)
Osasuna 12 (12)
Valencia 12 (13)
Elche 10 (12)
Levante 11 (12)
Malaga 5 (12)