18:17 - Senou Coulibaly, dell'Omonia Nicosia, ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida contro la Juventus. TuttoMercatoWeb.com ha ripreso in diretta le parole del giocatore.

Sulla partita di domani...

"Per noi è un grande privilegio giocare questa partita e faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per rendere tutti orgogliosi".

Sul calendario fitto di partite...

"Siamo preparati per giocare tante partite e non vogliamo cercare giustificazioni. Tutti vogliono giocare queste partite e noi vogliamo divertirci in questo cammino".

Cosa significa per voi affrontare la Juve?

"È un grande privilegio. Quando ero piccolo la Juventus era una squadra fortissima. È un sogno per noi giocare contro una squadra forte come la Juventus".

Preferite il campionato all'Europa League?

"Sicuramente dobbiamo dare la priorità al campionato poi vogliamo andare avanti in coppa anche per il mister la priorità è il campionato".

Sui tanti infortuni di questa stagione?

"Si è vero che ogni anno ci sono tante partite però non vogliamo lamentarci. Ovviamente con tante partite ci sono tanti infortuni però è un sogno per noi vivere un momento del genere. Personalmente non vorrei cambiare nulla. Abbiamo tanti infortuni ma certe cose non si possono cambiare e io vorrei giocare anche 100 partite. Ho sempre sognato questo".