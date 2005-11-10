Il futuro di Thomas Muller potrebbe riservare più di quanto previsto. A quasi un anno e mezzo dall'addio al Bayern Monaco, l'ex campione del mondo 2014 gioca con i Vancouver Whitecaps, con cui poche settimane fa ha rinnovato il contratto fino al termine della Sprint Season 2027 della MLS. Secondo l'amico Felix Neureuther, però, la storia potrebbe non finire lì.

Ospite del videopodcast "Pizza & Pommes" di Philipp Nagel e dei campioni olimpici di slittino Tobias Wendl e Tobias Arlt, l'ex sciatore, oggi esperto di sci alpino per la ARD, ha parlato del futuro di Müller con un sorriso. Il quartetto di amici aveva in programma una partita a golf a Vancouver, saltata all'ultimo. Wendl, rivolgendosi a Neureuther, ha spiegato: "Era tutto pronto. Solo il signore non ha avuto tempo".

Neureuther, che nel 2010 gareggiò proprio a Vancouver ai Giochi olimpici invernali, ha risposto che il viaggio andrà recuperato presto, citando Muller: "Forse Thomas lì gioca ancora fino al 2030. Con lui non si sa mai."

Il futuro dopo il 2027 è ancora aperto

Il 2030 significherebbe per Müller, 37 anni, superare la soglia dei 40 da calciatore in attività. L'ex attaccante del Bayern Monaco, 13 volte campione di Germania e due volte vincitore della Champions League, ha lasciato aperta ogni opzione dopo l'estate 2027: molto dipenderà da come il suo fisico continuerà a rispondere alle richieste del calcio professionistico.

I Whitecaps nei playoff MLS

Intanto Müller pensa al campo. I Whitecaps, finalisti dell'anno scorso, hanno disputato una buona stagione e hanno aperto i playoff con una vittoria per 2-0 nel primo turno contro il Real Salt Lake, con Muller entrato dopo un'ora di gioco. Con un altro successo sabato in Utah, Vancouver approderebbe alle semifinali della Western Conference, dove attenderebbe la vincente della sfida tra i San Jose Earthquakes di Timo Werner e gli Houston Dynamo.