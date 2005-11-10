Il caso Negreira torna a dividere Barcellona e Real Madrid: l'atto di conciliazione tra Florentino Perez e il club blaugrana si è chiuso senza alcun accordo ed è durato appena dieci minuti. Le due parti erano state convocate alle 9.40 nei tribunali di Madrid.

La grande assenza, riporta il Mundo Deportivo, è stata quella del presidente del Real Madrid, che era al palco del 'Santiago Bernabeu' a festeggiare il 5-1 dei suoi contro il PSV. Al suo posto si sono presentati i legali, così come quelli del Barcellona: al termine dell'udienza nessuno dei due schieramenti ha voluto rilasciare dichiarazioni.

Laporta pronto alla querela

Quasi alla stessa ora, da Baku, il presidente blaugrana Joan Laporta ha avvertito che, in mancanza di un'intesa, il Barcellona andrà avanti e presenterà una querela penale contro il numero uno del Real Madrid per le diffamazioni che, a suo dire, quest'ultimo diffonde sul club a proposito del caso Negreira. Queste le sue parole: "Noi quello che facciamo è difendere gli interessi del club e quando si manca alla verità o si cerca di cambiare la storia e, inoltre, detto dal massimo rappresentante di un club che è nostro rivale, ovviamente quello che abbiamo fatto è stato ricorrere ai tribunali affinché si produca una rettifica." Laporta ha poi insistito sul fatto che il Real Madrid userebbe questo caso per coprire due anni senza titoli.

Le parole di Florentino Perez

Dal canto suo, Florentino Pérez non ha fatto altro che alimentare lo scontro all'Assemblea dei Compromisari del Real Madrid dello scorso fine settimana. Il presidente ha chiesto che vengano accertate le responsabilità, definendo il Real Madrid "la prima vittima", dopo aver parlato apertamente di "corruzione" e di "beneficiarsi di decisioni arbitrali".