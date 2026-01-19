Panchina a rischio per Thomas Frank: contro il Borussia Dortmund l'ultima spiaggia?

Nonostante la pesante sconfitta interna per 2-1 contro il West Ham, Thomas Frank dovrebbe restare alla guida del Tottenham anche nella sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund di domani sera. Il tecnico danese, sotto crescente pressione, terrà regolarmente la conferenza stampa.

La partita contro gli Hammers ha raggiunto momenti di vera e propria tensione: all’esterno dello stadio, alcuni tifosi sono arrivati a scontrarsi tra loro, mentre un video sui social mostra un sostenitore che affronta la co-proprietaria Vivienne Lewis per esprimere il proprio malumore sull’allenatore. In campo, Frank è stato fischiato sonoramente e il pubblico ha intonato il classico coro: "Verrai cacciato domani mattina".

Nonostante questo clima, il tecnico ha mantenuto la calma. "Capisco i fischi, la responsabilità è mia. L’importante è che i tifosi sostengano i giocatori. Noi continueremo a lavorare e migliorare", ha dichiarato in conferenza. Frank ha sottolineato segnali positivi dietro le quinte e la volontà della società di gestire un periodo di transizione post-Daniel Levy. Il CEO Vinai Venkatesham ha rilasciato una lettera aperta ai tifosi sottolineando i progressi e la visione a lungo termine, che Frank ha interpretato in chiave positiva. Il tecnico ha ribadito fiducia nei giocatori e nella sua capacità di invertire la rotta, anche se riconosce l’emotività e la pressione dopo una sconfitta nei minuti finali.

Con il Tottenham 14° in classifica e alle prese con un periodo difficile, la prossima partita di Champions contro il Dortmund rappresenta un momento cruciale sia per la squadra sia per il futuro del tecnico danese.