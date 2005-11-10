Rudi Garcia: "I tecnici francesi hanno qualità, ma sono penalizzati dal sistema"

Gli allenatori francesi hanno le qualità per imporsi anche ai massimi livelli del calcio europeo, ma troppo spesso faticano a trovare spazio nei grandi club. Ne è convinto Rudi Garcia, intervenuto nel corso del Late Football Club, dove ha analizzato le ragioni della limitata presenza dei tecnici transalpini sulle panchine più prestigiose del continente.

Formazione di qualità, ma percorso troppo lungo

L'ex allenatore di Roma, Marsiglia e Lione ha difeso il livello della scuola francese, sottolineando come la preparazione garantita dalla Federazione sia di alto profilo. A suo giudizio, però, il percorso per ottenere il patentino UEFA Pro potrebbe rappresentare un ostacolo: "Penso che gli allenatori francesi dovrebbero esportarsi di più. Ne hanno tutte le qualità. Forse, se il percorso di formazione fosse un po' più breve, potrebbero iniziare la carriera ad alto livello con maggiore anticipo". Garcia ha inoltre respinto l'idea che la conoscenza delle lingue rappresenti ancora un limite: "Oggi non è più così. I nostri allenatori parlano diverse lingue".

Poco "sponsorizzati"

Secondo Garcia, il vero problema è soprattutto legato alla mancanza di relazioni e di sostegno a livello internazionale. "Forse servirebbe un po' più di lobbying e una maggiore promozione dei nostri allenatori. Non abbiamo lo stesso peso dei tecnici portoghesi", ha spiegato. L'ex CT del Belgio ha poi evidenziato un altro aspetto decisivo: "Non abbiamo molti direttori sportivi francesi nei club, soprattutto in quelli europei, e spesso sono proprio loro a scegliere gli allenatori".