Ricordate Sangaré? Meteora alla Roma, a gennaio può andare a giocare a Francoforte

Forse non tutti si ricorderanno di Buba Sangaré (19 anni), potrebbe essere più semplice per i tifosi della Roma, perché il suo percorso nella società giallorossa lo ha visto soltanto scendere in campo con la formazione Primavera senza mai avere l'occasione di vestire la maglia della prima squadra. Una vera e propria meteora giallorossa, l'esterno classe 2007, che però sta trovando gloria in Spagna. E che presto potrebbe anche cambiare casacca per un altro top campionato europeo.

In Spagna si è formato

Normale l'affinità con la Spagna: la penisola iberica è stato il terreno in cui Sangaré si è sviluppato come calciatore, nelle giovanili del Levante. Da lì lo ha acquistato la Roma nell'estate del 2024, investendo una cifra comunque non così banale per un giocatore all'epoca neanche maggiorenne e totalmente sconosciuto: 2,2 milioni di euro. Dopo un anno e mezzo di Primavera, è ripartito verso la Spagna a gennaio 2026, trasferendosi in prestito a quell'Elche che ha poi riscattato a titolo definitivo versando 4,5 milioni di euro nelle casse dei capitolini.

Piace all'Eintracht Francoforte

Oggi sull'ex Roma si sono posate attenzioni in Bundesliga. C'è l'Eintracht Francoforte, alla ricerca di un nuovo esterno destro, che starebbe studiando la situazione e preparando un futuro assalto. Per un trasferimento che necessiterebbe la doppia cifra di milioni di euro da mettere sul piatto.