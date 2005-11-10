Lens, sempre più possibile il ritorno di Pierre Sage. Prima l’addio al Crystal Palace

Pierre Sage potrebbe tornare al punto di partenza. L’allenatore francese, destinato a separarsi dal Crystal Palace dopo una breve esperienza in Premier League, sarebbe infatti a un passo dal ritorno al Lens, club che aveva lasciato pochi mesi fa per accettare la sfida inglese. Il presidente Joseph Oughourlian avrebbe già avviato i contatti con il tecnico e sarebbe pronto a riaccoglierlo.

Sogno? No, incubo Premier

Sage aveva scelto il Crystal Palace dopo una stagione straordinaria al Lens, chiusa con la conquista della Coppa di Francia e un secondo posto in Ligue 1. L’avventura a Londra, però, non ha avuto lo stesso successo: la squadra è sprofondata all'ultimo posto in classifica dopo una serie negativa di risultati e la società ha iniziato a lavorare sulla sua successione. Il Lens, nel frattempo, ha interrotto il rapporto con Yannick Cahuzac dopo un periodo complicato e ha riaperto la possibilità di un ritorno dell’allenatore che aveva riportato entusiasmo nell’ambiente.

Il Crystal Palace guarda a Thomas Frank

Mentre il futuro di Sage resta da definire, il Crystal Palace avrebbe già individuato il possibile sostituto. In cima alla lista ci sarebbe Thomas Frank, ex tecnico di Brentford e Tottenham, considerato il principale candidato per raccogliere l’eredità del francese.