Clamoroso in Bielorussia, il BATE Borisov è retrocesso in seconda divisione. Non è bastato stamattina il pareggio contro l'Isloch (1-1), il verdetto è di quelli più incredibili a livello europeo considerando il peso del club nel calcio bielorusso.

Il BATE è stto fino al precedente decennio il cannibale di Bielorussia: campione nazionale per 13 anni consecutivi, dal 2006 al 2018 e presenza fissa in Champions League, nonché unica rappresentante del Paese ad aver giocato in una fase finale del massimo torneo continentale. 5 partecipazioni a cavallo tra il 2008 e il 2015.

L'incredibile successo sul Bayern del Triplete

Il punto più alto, nella stagione 2012/13 quando il BATE ha battuto il Bayern Monaco per 3-1. Bavaresi che proprio in quell'edizione vinceranno la coppa (oltre a Bundesliga e Coppa di Germania).

Hleb il fiore all'occhiello. Il Milan si innamorò di Ktutuzov dopo aver sfidato il BATE

E non sono mancati giocatori di un certo livello lanciati: su tutti Alexander Hleb, protagonista soprattutto con le maglie di Stoccarda e Arsenal, con un passato al Barcellona e molto vicino all'Inter nell'estate del 2009 (i nerazzurri si consoleranno con Sneijder, vincendo il Triplete). Dal BATE arrivava Vitali Kutuzov, che il Milan acquistò nel 2001 subito dopo averlo sfidato in una partita di Coppa UEFA.

L'inizio della fine con la morte di Anatolij Kapski

Questa clamorosa retrocessione, la prima della sua storia, è figlia anche della crisi del calcio bielorusso ma soprattutto della morte dello storico presidente Anatolij Kapski, avvenuta nel 2018. Da allora la squadra ha tenuto botta ancora per qualche anno, scendendo per la prima volta dal podio nel 2023 e andando man mano sempre più giù.