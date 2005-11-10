LaLiga, il Racing di Matteo Prati vede l'Europa. Oggi tocca a Real Madrid e Atlético
Gaetano Mocciaro
Di seguito il programma della 14ª giornata de LaLiga. Turno inaugurato col prezioso successo del Racing Santander sul campo del Levante. La neopromossa è in zona Europa League e tra le sue fila gioca il nostro Matteo Prati, titolare anche ieri sera. Due big in campo oggi, con l'Atlético che fa visita all'Elche e il Real che sfida in casa l'Alavés. Barcellona domani in Galizia.
La 14ª giornata
Venerdì 20 novembre
Levante - Racing Santander 1-3
Sabato 28 novembre
Betis Siviglia - Rayo Vallecano
Malaga - Athletic Bilbao
Elche - Atletico Madrid
Real Madrid - Alavés
Domenica 29 novembre
Valencia - Osasuna
Deportivo A Coruna - Barcellona
Celta Vigo - Villarreal
Real Sociedad - Siviglia
Lunedì 30 novembre
Espanyol - Getafe
La classifica
1. Barcellona 36
2. Real Madrid 33
3. Atlético Madrid 31
4. Betis 27
5. Real Sociedad 22
6. Racing Santander 20
7. Siviglia 19
8. Athletic Club 16
9. Alavés 16
10. Villarreal 15
11. Espanyol 15
12. Deportivo 15
13. Osasuna 15
14. Celta Vigo 13
15. Rayo Vallecano 12
16. Getafe 12
17. Valencia 12
18. Levante 12
19. Elche 11
20. Málaga 5