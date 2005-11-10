Costato 40 milioni un anno fa, Chevalier al PSG non gioca mai. E può partire a gennaio
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 13:26Calcio estero
autore Gaetano Mocciaro
28.11.2026 13:26Calcio estero
Zero minuti in questa prima parte di stagione per l'estremo difensore, che nei piani del club doveva essere il sostituto di Donnarumma
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Lucas Chevalier può lasciare il Paris Saint-Germain in questa finestra di mercato di gennaio. Il portiere, 25 anni, doveva essere il rimpiazzo di Gianluigi Donnarumma al punto che il club, su richiesta di Luis Enrique, aveva sborsato 40 milioni per strapparlo al Lille. Tuttavia già nel corso della prima stagione ha perso la titolarità in favore di Matvej Safonov.
Zero minuti in questa stagione
E quest'anno non ci sono più dubbi, a giudicare dal minutaggio proprio di Chevalier: 0 minuti. Per questo motivo si valuta una nuova destinazione. Il Paris Saint-Germain è disposto a farlo partire ma prima deve trovare un sostituto. Chevalier, ricordiamo, ha un contratto col PSG fino al 2030.
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