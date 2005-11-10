Arsenal, inizia la 'fase londinese': per un mese e mezzo non lascerà la capitale inglese
Simone Lorini
Dopo il pareggio per 2-2 di sabato contro il Newcastle, l'Arsenal può ora contare sul vantaggio di disputare le prossime 11 partite senza dover mai lasciare Londra. Si era parlato nelle settimane scorse delle tante trasferte della squadra di Arteta e ora inevitabilmente per la squadra londinese inizia un periodo di tante gare casalinghe. I Gunners hanno avuto un inizio di stagione particolarmente impegnativo sul fronte dei viaggi, giocando lontano da casa ben 11 delle prime 17 gare stagionali. Da qui fino almeno al weekend del terzo turno di FA Cup, in programma a metà gennaio, la squadra giocherà invece ogni singolo incontro nella propria città.
I prossimi impegni dell'Arsenal (orari italiani):
26 novembre: Borussia Dortmund (C), Champions League – ore 21:00
29 novembre: Manchester City (C), Premier League – ore 17:30
2 dicembre: Brentford (T), Premier League – ore 21:15
6 dicembre: Tottenham (T), Premier League – ore 17:30
9 dicembre: Real Madrid (C), Champions League – ore 21:00
13 dicembre: Bournemouth (C), Premier League – ore 15:00
20 dicembre: Manchester United (C), Premier League – ore 17:30
27 dicembre: Crystal Palace (T), Premier League – ore 20:00
30 dicembre: Fulham (T), Premier League – ore 20:30
2 gennaio: Ipswich (C), Premier League – ore 16:00
5 gennaio: Brentford (C), Premier League – ore 20:30, diretta su Sky Sports
9/10 gennaio: Terzo turno di FA Cup
16 gennaio: Hull City (T), Premier League – ore 16:00