Il caso legato ai problemi fisici di Jamal Musiala continua a far discutere in Germania. A intervenire duramente sulla vicenda è stato Maik Franz, ex calciatore tedesco, che ha criticato apertamente l'atteggiamento della dirigenza del Bayern Monaco nella gestione della situazione del giovane talento. Franz ha utilizzato parole molto dure, puntando il dito contro il modo in cui il club starebbe affrontando pubblicamente la questione, soprattutto per quanto riguarda le condizioni del giocatore e gli aspetti economici legati alla sua assenza.

L'attacco alla dirigenza bavarese

Nel suo intervento, l'ex calciatore ha detto: "Quello che sta facendo la dirigenza del Bayern, e non mi riferisco a Kompany ed Eberl, sembra spregevole e rasenta le molestie". Un'accusa particolarmente pesante, che evidenzia il suo disappunto per la gestione mediatica del caso.

Franz ha poi sottolineato come non sia opportuno discutere pubblicamente di una questione delicata come la malattia di un calciatore e dello stipendio percepito durante il periodo di recupero: "Ma non è giusto discutere pubblicamente di una malattia e dello stipendio che ne consegue a questo livello. Non dobbiamo dimenticare che Jamal ha fatto di tutto per guarire. I soldi non contano più della persona".