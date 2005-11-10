Manchester United, Pochettino punta Bassey: il difensore del Fulham nel mirino per gennaio

Mauricio Pochettino ha già individuato una delle priorità del suo Manchester United: rinforzare la difesa. Secondo quanto riportato dal Telegraph, Calvin Bassey è destinato a occupare una posizione importante nella lista degli obiettivi per il mercato di gennaio. Il centrale nigeriano del Fulham, 26 anni, è considerato un'opzione concreta per sistemare un reparto che ha mostrato numerose fragilità nella prima parte della stagione. I Red Devils hanno già incassato 19 gol nelle prime dieci giornate di Premier League e 30 complessivi in tutte le competizioni, un dato che fotografa le difficoltà della squadra.

Il percorso di Bassey fino al Fulham

A convincere la dirigenza dello United sono soprattutto le caratteristiche fisiche del difensore, la velocità e la possibilità di impiegarlo anche come terzino sinistro, ruolo nel quale il club ha dovuto fare i conti con i problemi fisici di Luke Shaw. Bassey ha già collezionato dieci presenze in campionato con il Fulham in questa stagione e indossa anche la fascia di capitano sotto la guida di Álvaro Arbeloa. Arrivato a Craven Cottage nel 2023 dall'Ajax, dopo le esperienze con Rangers e Leicester, ha un contratto in scadenza nell'estate 2027, con un'opzione per un'ulteriore stagione. Il club londinese vorrebbe comunque blindarlo con un nuovo accordo.

Per Arbeloa è uno dei migliori difensori di Premier

L'eventuale trattativa dipenderà anche dalla posizione del Fulham, che non ha intenzione di perdere facilmente uno dei propri punti di riferimento. Arbeloa ha pubblicamente elogiato il nigeriano, definendolo uno dei migliori difensori della Premier League. Il Manchester United osserva e prepara le proprie mosse: con l'arrivo di Pochettino previsto per il 18 novembre, Bassey potrebbe diventare uno dei primi nomi da seguire in vista della sessione invernale.