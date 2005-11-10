Portogallo, Ronaldo non cambia idea: niente Nazionale finché Jorge Jesus resterà ct

Lo strappo tra Cristiano Ronaldo e la Nazionale portoghese resta profondo. Nonostante l'apertura arrivata nelle ultime ore da Jorge Jesus, il fuoriclasse dell'Al-Nassr non avrebbe intenzione di fare alcun passo indietro. Secondo quanto riportato da CNN Portugal, Ronaldo ha deciso di non tornare a disposizione della selezione lusitana e continuerà a rifiutare eventuali convocazioni finché l'attuale commissario tecnico resterà al suo posto.

Jorge Jesus riapre le porte, ma Ronaldo dice ancora no

Il ct aveva provato a ricucire lo strappo, lasciando aperta la possibilità di un ritorno del capitano, ma la posizione del 41enne non sarebbe cambiata. Ronaldo considera evidentemente ancora irrisolte le divergenze emerse durante l'ultima finestra dedicata alla Nations League e, almeno con Jorge Jesus alla guida della squadra, non intende tornare sui propri passi. Una decisione che rende ancora più profonda una frattura esplosa pubblicamente negli ultimi giorni.

CR7 non chiude definitivamente la porta al Portogallo

La scelta, tuttavia, non rappresenterebbe necessariamente un addio definitivo alla Nazionale. Ronaldo non avrebbe infatti escluso la possibilità di tornare a vestire in futuro la maglia del Portogallo, con cui ha costruito gran parte della propria storia internazionale. La condizione, però, appare al momento molto chiara: finché Jorge Jesus resterà commissario tecnico, CR7 non risponderà alle convocazioni. Il futuro del capitano con la selezione lusitana resta dunque strettamente legato a quello dell'allenatore.