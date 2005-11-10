Preferito a Maignan, Restes fa la storia della Francia: è record per la nazionale transalpina

Una serata da ricordare per Guillaume Restes. Il portiere del Tolosa è stato scelto come titolare dalla Francia per il big match di Nations League contro il Belgio e, a 21 anni e 208 giorni, entra in una speciale statistica della Nazionale transalpina. Bisogna infatti tornare indietro di oltre mezzo secolo per trovare un estremo difensore più giovane tra i pali dei Bleus: Jean-Paul Bertrand-Demanes, che debuttò contro la Danimarca il 21 novembre 1973 quando aveva 21 anni e 182 giorni.

Restes, un altro passo nella crescita con la Francia

La scelta di affidargli la porta in una sfida importante come quella contro il Belgio rappresenta un altro passaggio significativo nella carriera di Restes. Nelle ultime stagioni il classe 2005 si è imposto come uno dei portieri più promettenti del calcio francese e ora riceve un'importante attestazione di fiducia anche dalla Nazionale maggiore. Una decisione che conferma inoltre la volontà dello staff tecnico di dare spazio alla nuova generazione: per Restes arriva così l'occasione di mettersi alla prova ad alto livello, accompagnata da un dato che lo porta direttamente nei libri di storia dei Bleus.