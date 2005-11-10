Clamoroso al Velodrome: il Le Mans ribalta lo 0-2 dei primi 45' e segna il 3-2 al 95'
Michele Pavese
L'undicesima giornata di Ligue 1 si è chiusa in modo clamoroso al Velodrome. L'Olympique Marsiglia frena la sua corsa e perde la possibilità di insediarsi al terzo posto in classifica facendosi rimontare dal Le Mans, che riesce addirittura a vincere la partita.
Finisce 2-3: Gouiri e Paixao segnano nel primo tempo, nella ripresa Mafouta (che sbaglia anche un rigore), Colas e Vercruysse (all'ultima azione) firmano l'impresa degli ospiti, che tornano a casa con tre punti che sembrava insperato al termine della prima frazione.
Il programma
Venerdì 20 novembre
Troyes - Le Havre 3-1
Sabato 21 novembre
Nizza - Paris Saint Germain 2-3
Strasburgo - Brest 0-1
Monaco - Auxerre 1-1
Lille - Lione 0-1
Lens - Tolosa 1-1
Domenica 22 novembre
Paris Fc - Angers 4-0
Lorient - Rennes 1-1
Olympique Marsiglia - Le Mans 2-3
La classifica aggiornata
1. PSG – 26 punti (11 partite giocate)
2. Paris FC – 23 punti (11)
3. Lille – 21 punti (11)
4. Lione – 20 punti (11)
5. Olympique Marsiglia – 19 punti (11)
6. Brest – 18 punti (11)
7. Nizza – 17 punti (11)
8. Monaco – 17 punti (11)
9. Rennes – 17 punti (11)
10. Lorient – 16 punti (11)
11. Lens – 14 punti (11)
12. Tolosa – 14 punti (11)
13. Troyes – 11 punti (11)
14. Auxerre – 11 punti (11)
15. Le Mans – 11 punti (11)
16. Strasburgo – 10 punti (11)
17. Angers – 8 punti (11)
18. Le Havre – 2 punti (11)