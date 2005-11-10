Il Paris FC continua a stupire in Ligue 1. Il netto successo per 4-0 contro l'Angers ha permesso alla squadra della capitale di salire al secondo posto in classifica, confermando un avvio di stagione oltre le aspettative. Un piazzamento importante per una neopromossa ambiziosa, ma Liam Rosenior preferisce mantenere equilibrio e concentrazione.

"Il campionato è ancora lungo"

L'allenatore inglese non nasconde la soddisfazione per il rendimento della squadra, ma evita facili entusiasmi: "Non cerco di nasconderlo, sono molto soddisfatto della posizione attuale in classifica. Però, nel calcio come nella vita, non bisogna esaltarsi". Rosenior ha sottolineato l'importanza di concentrarsi sulle prestazioni e sui risultati partita dopo partita: "Abbiamo giocato soltanto 11 giornate. Quello che conta sono le nostre prestazioni e i punti che accumuliamo. La classifica avrà davvero significato solo dopo la 34ª giornata".

"Prima di pensare al PSG abbiamo altre sfide"

Il tecnico del Paris FC ha poi richiamato il gruppo al lavoro quotidiano: "Dobbiamo restare con i piedi per terra e continuare a lavorare duramente". Il prossimo ostacolo sarà il Brest, una gara che Rosenior considera già molto importante. Solo successivamente arriverà il confronto con il Paris Saint-Germain: "Il PSG è probabilmente la squadra migliore al mondo in questo momento. Abbiamo grande rispetto per quello che rappresenta, ma prima di pensare a loro abbiamo tre partite importanti da disputare".