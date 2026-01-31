Ufficiale Dalle Giovanili del Bayern Monaco alla B tedesca: Javier Fernandez al Norimberga

Il Bayern Monaco manda un suo talento a fare esperienza. Si tratta di Javier Fernandez, che oggi si è trasferito al Norimberga con la formula del prestito. Di seguito il comunicato ufficiale: "Ulteriore rinforzo per il centrocampo centrale: Javier Fernandez passa in prestito dal FC Bayern Monaco all'1. FC Nürnberg. Il diciannovenne spagnolo ha inizialmente militato nelle accademie del Celta Vigo e dell'Atletico Madrid prima di unirsi alla squadra Under 17 dell'FC Bayern nel gennaio 2023. Dopo sei mesi con l'Under 17 del Bayern, ha trascorso un'altra stagione con l'Under 19 ed è membro della squadra riserve del Bayern dall'estate del 2024. Oltre alle presenze nella Regionalliga (quarta divisione), Fernandez si è anche allenato regolarmente con la prima squadra di Vincent Kompany, è stato incluso nella squadra convocata per la partita di Bundesliga a Heidenheim e ha giocato l'amichevole finale di pre-campionato a Salisburgo".

Le prime parole di Javier Fernandez dopo l'annuncio

"Non vedo l'ora di iniziare la mia nuova esperienza all'FCN, dove voglio continuare a imparare e abituarmi a un nuovo livello e a una nuova intensità rispetto alla Regionalliga".