Ufficiale

Il figlio di Andy Cole trova una nuova squadra: dal Port Vale si trasferisce al Luton

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:26Calcio estero
Paolo Lora Lamia

Devante Cole - figlio di Andy, ex attaccante tra le altre del Manchester United - ha cambiato squadra in vista della seconda parte di stagione. E' di queste ore infatti la notizia del suo passaggio dal Port Vale al Luton, di seguito il comunicato ufficiale: "Gli Hatters hanno rafforzato le loro opzioni d'attacco con l'ingaggio a titolo definitivo del centravanti Devante Cole dal Port Vale. Il trentenne è stato in ottima forma per il Vale in questa stagione e ha segnato contro il Town nell'incontro tra le due squadre a dicembre. Cole, che ha segnato il centesimo gol della sua carriera il giorno di Capodanno, è un ex nazionale giovanile inglese cresciuto nelle giovanili del Manchester City.

Le sue prime dichiarazioni dopo l'annuncio
"È stata una settimana lunga, ma sono molto contento di averla conclusa. Da quando ho saputo dell'interesse, ho sempre desiderato diventare un giocatore del Luton e sono contento che finalmente sia arrivato il momento. Sono stato al Kenilworth Road un paio di volte ed è sempre un posto difficile in cui giocare per una squadra avversaria, ma non vedo l'ora di scendere in campo con i tifosi al mio fianco. Ti aiuta sempre ad ambientarti velocemente in un nuovo club quando ci sono volti familiari, e conosco molto bene Mads dai tempi del Barnsley e Kal da quando eravamo insieme al Wigan, quindi sono sicuro che tutti i ragazzi saranno bravi. Non vedo l'ora di iniziare".

