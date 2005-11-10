Il Paris Saint-Germain potrebbe intervenire sul mercato di gennaio per sopperire alle lunghe assenze di Khvicha Kvaratskhelia e Désiré Doué, entrambi alle prese con la rottura del legamento crociato. Dopo la vittoria contro il Lorient, il dirigente del club parigino Luis Campos ha fatto il punto della situazione attraverso un lungo messaggio pubblicato su X: “Sappiamo cosa vogliamo ed è questo che ci dà fiducia. Perdere Kvara e Doué, due pilastri di questa squadra, è certamente un problema, ma andiamo avanti. Calmi, uniti e fiduciosi, alla ricerca di soluzioni interne e/o esterne”.

Campos contro le indiscrezioni di mercato

Il dirigente portoghese ha poi manifestato il proprio fastidio per le numerose voci relative ai possibili obiettivi del PSG: “Non possiamo fare acquisti il primo dicembre. Potete proporre dieci nomi al giorno. C'è stato un giorno in cui diversi media di diversi Paesi hanno fatto diciotto nomi differenti per la stessa posizione”. Campos ha ribadito di rispettare la libertà di opinione, sottolineando però come spetti a Luis Enrique e ai suoi giocatori compiere le scelte giuste attraverso il lavoro quotidiano.

Il duro attacco di Campos a chi danneggia gli interessi del PSG

L'ex dirigente di Monaco e Lille ha infine utilizzato toni particolarmente duri: “Quanto a coloro che inventano, mentono e cercano di approfittarsi della situazione per distruggere ciò che è stato costruito finora, perseguendo altri interessi che generalmente non sono quelli del PSG, lasciateli fare, perché non ci preoccupano affatto. Per me, governare attraverso la confusione è il principio del caos, e molte persone hanno fatto una brutta fine in questo modo”.