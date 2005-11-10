Nel momento di maggiore difficoltà sul fronte degli infortuni, il Paris Saint-Germain ha trovato una risorsa preziosissima direttamente nel proprio settore giovanile. Senny Mayulu sta attraversando il miglior momento della sua giovane carriera e anche nella vittoria per 2-0 contro il Lorient ha lasciato il segno, sbloccando il risultato con una splendida conclusione di sinistro e colpendo successivamente un palo. Il classe 2006 ha partecipato ad almeno un gol in sette partite consecutive tra tutte le competizioni, collezionando quattro reti e due assist nelle ultime cinque apparizioni in Ligue 1. Numeri particolarmente preziosi alla luce delle lunghe assenze di Kvaratskhelia e Doué.

Dalle esclusioni alla consacrazione: Mayulu ha conquistato Luis Enrique

Eppure l'inizio di stagione non era stato semplice. Escluso per scelta tecnica dalle convocazioni contro Rennes e Brest, Mayulu ha dovuto fare i conti anche con un infortunio muscolare. Una volta recuperato, però, ha scalato rapidamente le gerarchie, conquistando quattro maglie da titolare consecutive in campionato e partendo dal primo minuto anche in Champions League contro Villarreal e Roma. Luis Enrique ne apprezza soprattutto la duttilità: “Continua a migliorare, indipendentemente dalla posizione. È un giocatore con una mentalità meravigliosa, capace di calciare con entrambi i piedi”. Centrocampista di formazione, Mayulu è stato impiegato anche da esterno, centravanti e persino terzino.

Il debutto con la Francia e il futuro blindato dal PSG

Già protagonista con un gol nella finale di Champions League contro l'Inter e con una rete decisiva a Barcellona nella passata stagione, Mayulu ha recentemente esordito anche con la nazionale maggiore francese. Zinédine Zidane non ha nascosto il proprio apprezzamento: “Adoro tutto quello che fa. Può giocare da numero nove, ma lo considero anche un centrocampista”. Il PSG, dal canto suo, è consapevole di avere tra le mani un potenziale fuoriclasse e ha già provveduto a blindarne il futuro, prolungandogli il contratto fino al 2031.