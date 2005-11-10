Manchester United, è rottura con i tifosi: Pochettino obbliga i giocatori a salutare il pubblico
Pierpaolo Matrone
La crisi del Manchester United sembra non avere fine. I Red Devils non vincono in Premier League da tre mesi, dal 5-2 rifilato al neopromosso Ipswich Town lo scorso 30 agosto, unico successo in campionato. Dopo il pesante 4-0 incassato ad Anfield contro il Liverpool, la squadra di Mauricio Pochettino è caduta con lo stesso risultato anche a Old Trafford contro il Brentford, sotto gli occhi di Sir Alex Ferguson, eguagliando un negativo primato che risaliva al 1963.
Pochettino obbliga i giocatori a salutare i tifosi
Al termine della partita, l'allenatore argentino, subentrato lo scorso 13 novembre, ha invitato con gesti piuttosto eloquenti i propri giocatori a effettuare un giro di campo per ringraziare i sostenitori rimasti sugli spalti. Alcuni filmati diventati virali sui social mostrano Bruno Fernandes e altri compagni apparentemente riluttanti a eseguire le indicazioni del tecnico. Durissima la reazione del pubblico, che ha accompagnato il passaggio della squadra con un coro inequivocabile: “Non siete degni di indossare questa maglia”.
Manchester United, adesso c'è anche il rischio dell'ultimo posto
La contestazione nei confronti della squadra si inserisce in un clima di crescente malcontento verso la dirigenza del club. Intanto, la situazione di classifica rischia di diventare ancora più preoccupante: con appena otto punti conquistati in dodici giornate, il Manchester United occupa il penultimo posto in Premier League e potrebbe scivolare addirittura in ultima posizione qualora il Crystal Palace dovesse battere l'Hull City.