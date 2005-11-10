Assente nelle ultime tre partite del PSG, il direttore sportivo Luis Campos ha svelato i motivi del suo allontanamento dalla squadra. In un lungo messaggio pubblicato sul suo account X, il dirigente portoghese parla di "un problema personale di salute".

Il messaggio

"Sto vivendo momenti particolari - scrive Campos -. Uno è legato a un problema personale di salute, che però non mi impedisce di lavorare e di dare il meglio di me stesso nei miei impegni professionali. Prima della partita contro il City (4-2, il 14 ottobre), sono riuscito, dopo riflessione e meditazione a seguito delle prime cure difficili, a trovare l'equilibrio necessario per rimettermi in piedi e continuare a essere efficiente. Non è stato facile. Ho potuto contare sull'aiuto della squadra", ha raccontato il dirigente del club parigino.

I ringraziamenti per il supporto

Campos ha ringraziato chi gli è stato vicino e lo ha aiutato nel momento di difficoltà. "Tutti sono stati incredibili. Ma chi mi conosce sa quanto mi impegni per preservare l'armonia. Con l'aiuto del presidente Nasser (Al-Khelaifi, ndr) e del suo team, di Luis Enrique e del suo staff, di Olivier Gagne (vicedirettore del calcio, ndr) e di tutti coloro che lavorano quotidianamente all'interno di questo gruppo straordinario a Poissy", ha aggiunto. La squadra non è mancata: "I giocatori, che hanno moltiplicato messaggi, visite personali e così via, trasmettendomi energia positiva e ricordandomi che, come dice il mister, ci si compatta per difendere, ci si apre per attaccare e ci si ritrova davanti alla porta per festeggiare il gol. Che squadra! Insieme, ho sentito la forza necessaria per superare l'ostacolo che la vita mi ha messo sul cammino. Ed è quasi fatta. Ciò che non ti uccide ti fortifica", la conclusione del ds del PSG.