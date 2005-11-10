Real Madrid, Mbappé travolto dalle critiche in Spagna: "Sta perdendo l'affetto dei tifosi"

Giorni complicati per Kylian Mbappé, finito al centro di un acceso dibattito in Spagna per quanto accaduto dopo l'infortunio al ginocchio sinistro rimediato con la Francia contro la Turchia. Lasciato il ritiro da Zinedine Zidane e dal suo staff, cinque giorni più tardi l'attaccante del Real Madrid è stato visto nel locale parigino "Boum Boum" insieme alla compagna Ester Esposito. Successivamente si è concesso alcuni giorni sulle Alpi svizzere, pubblicando anche un video mentre andava in bicicletta nei pressi del Lago di Lucerna. Un episodio discusso soprattutto perché José Mourinho aveva spiegato di non gradire l'utilizzo della bicicletta da parte dei suoi giocatori per il rischio di cadute e problemi fisici.

Pedrerol attacca Mbappé: "Il Real Madrid vuole che si identifichi con il club"

Tra le critiche più dure ci sono quelle di Josep Pedrerol, conduttore de El Chiringuito: "Non dico che sia una lotta di potere con il Real Madrid, ma può certamente dare questa impressione. Lui vuole il Pallone d'Oro, ma il Real Madrid vuole di più. Vogliono un Mbappé che si identifichi con il club, che lavori sodo, che si alleni seriamente. Vogliono che faccia notizia per quello che succede in campo, non fuori". Pedrerol ha poi aggiunto: "Mbappé sta perdendo l'affetto dei tifosi del Real Madrid, e questa è la cosa peggiore che possa capitare a un calciatore. Penso che sia ora che rifletta su cosa vuole e dove vuole andare".

Roncero: "Non ha capito cosa rappresenta il Real Madrid"

Secondo Pedrerol, anche José Mourinho dovrebbe assumere una posizione più netta: "I tifosi vogliono un Mourinho che difenda il club sopra ogni altra cosa, che non ceda a nessun calciatore e dica a qualsiasi giocatore esattamente quello che pensa, chiunque esso sia. Mourinho, torna!". Sulla stessa linea Thomas Roncero, intervenuto a El Larguero di Cadena SER: "Non mi piace affatto. Per essere il leader di un progetto, bisogna dare l'esempio. Dovrebbe essere come Cristiano Ronaldo o Raúl, che erano i primi ad arrivare a Valdebebas e gli ultimi ad andarsene. Non ha capito cosa rappresenta il Real Madrid".