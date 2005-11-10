Dani Alves ha condiviso sui social un intervento pubblico nel quale ha raccontato il suo percorso personale, il riavvicinamento alla religione e una riflessione sorprendente sul rapporto tra successo, denaro e felicità.

Lontano dal calcio

Durante un incontro con i fedeli, Alves ha spiegato quanto oggi la fede abbia assunto un ruolo centrale nella sua vita. "Mio padre è il padrone dell’oro e dell’argento, quindi non ho bisogno di nulla. Dice che la sua presenza è pienezza di gioia. Io quindi non ho più bisogno che sia il calcio a riempirmi: sono già pieno dello Spirito Santo", ha dichiarato.

L’ex giocatore di Barcellona, Juventus e Paris Saint-Germain ha raccontato anche il suo desiderio di conoscere sempre più profondamente Dio: "Sono uno che fa tante domande. Davanti a lui sono come un bambino. Gli chiedo tutto, voglio sapere sempre di più".

Il paragone tra la carriera e il carcere

A colpire maggiormente sono state però le parole sul periodo trascorso in detenzione preventiva. Alves ha confrontato gli anni da calciatore professionista, caratterizzati da ingaggi milionari e trofei, con i 14 mesi vissuti nel carcere Brians 2 di Barcellona: "Guadagnavo milioni di euro, grazie a Dio e al calcio, ma in prigione, guadagnando 113 euro, ero più felice che quando prendevo milioni", ha raccontato.

L’ex terzino ha trascorso oltre un anno in carcere prima di ottenere la libertà provvisoria. Nel marzo 2025 il Tribunale Superiore di Giustizia della Catalogna ha annullato la precedente condanna a quattro anni e mezzo per un caso di aggressione sessuale. Oggi Alves porta avanti una nuova fase della sua vita attraverso testimonianze pubbliche incentrate sulla fede e sulla trasformazione personale, lontano dai riflettori del campo.