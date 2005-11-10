Nico Jackson aveva bisogno soltanto di fiducia. L’attaccante senegalese, spesso criticato per le sue statistiche e per alcuni limiti caratteriali mostrati nei momenti decisivi, ha ritrovato la sua dimensione ideale all’Aston Villa grazie a Unai Emery. Un binomio nato ai tempi del Villarreal e oggi diventato una delle armi più importanti del club inglese.

L’eredità di Watkins e la scommessa vinta

La scelta estiva dei Villans sembrava rischiosa: perdere Ollie Watkins, miglior marcatore della storia recente del club in Premier League con 91 reti, e affidare l’attacco a Jackson, acquistato per 76 milioni di euro dopo una stagione con appena 11 gol in 34 partite al Bayern Monaco. Emery però conosceva bene le qualità del classe 2001. Era stato proprio lui a lanciarlo nel calcio professionistico nel 2021 con il Villarreal, quando aveva appena vent’anni. Da allora il rapporto tra tecnico e giocatore non si è mai interrotto.

All’Aston Villa il senegalese ha ritrovato continuità e soprattutto il gol. Dopo la prima rete in Champions League contro il Bruges, non si è più fermato: nove gol in 14 partite con il club inglese e dodici nelle ultime sedici gare considerando anche la Nazionale.

Da talento incompiuto a uomo finalmente decisivo

La trasformazione è evidente. Jackson continua a sfruttare la sua velocità negli spazi e la capacità di attaccare la profondità, ma oggi mostra anche maggiore freddezza sotto porta. Le reti contro Manchester City, Manchester United e Fulham hanno confermato una crescita ormai evidente. A ottobre è stato premiato come miglior giocatore del mese in Premier League e ora rappresenta uno dei simboli della squadra di Birmingham.