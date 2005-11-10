Tocca a Rice: trattativa avanzata per il rinnovo con l'Arsenal. Con aumento di stipendio

Declan Rice seguirà la stessa strada di Mikel Arteta. Il centrocampista inglese, con la medaglia di bronzo ai Mondiali e campione d'Inghilterra in carica, è vicino a raggiungere un'intesa per un prolungamento con l'Arsenal. Lo riferisce la BBC.

L'indiscrezione

Il mediano di 27 anni è diventato un giocatore fondamentale per i Gunners fin dal suo arrivo dal West Ham per 105 milioni di sterline (116 milioni di euro circa) nel luglio 2023 e da quel momento il tecnico spagnolo non è riuscito a farne a meno, diventando sempre più la spina dorsale del centrocampo di quelli che la scorsa stagione si sono laureati campioni in Premier League. Il suo attuale contratto scade alla fine della prossima stagione, ma già lo scorso marzo i colloqui per rinnovare erano in corso e la trattativa si trova ora in una fase avanzata. Il classe '99 inglese, in caso di firma, riceverebbe un significativo aumento di stipendio: da 240 mila sterline a settimana ad una cifra attorno circa a 350 mila. Portandolo al pari del giocatore più pagato del club, Bukayo Saka.

I numeri

Rice ha collezionato più di 150 presenze da titolare con l'Arsenal ed è anche un giocatore chiave per l'Inghilterra, con il commissario tecnico Thomas Tuchel che questa settimana lo ha definito uno dei migliori centrocampisti d'Europa. Mikel Arteta, intanto, farà di tutto affinché l'ex West Ham autografi il nuovo accordo con i Gunners, dopo aver lui stesso rinnova il contratto con il club londinese per altri quattro anni.