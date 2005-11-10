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Il rimpianto di Demirbay: "Non giocherei mai più per la Germania". Fu convocato nel 2017

Simone Lorini
autore
Simone Lorini
Oggi alle 15:06Calcio estero
19.10.2026 15:06Calcio estero
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Kerem Demirbay ha collezionato soltanto due presenze con la Germania, ma il rimpianto è ancora vivo. L'attuale centrocampista del Kasımpaşa ha rivelato a Yagiz Sabuncuoglu che il suo desiderio è sempre stato quello di vestire la maglia della Turchia: "Abbiamo parlato con la federazione per un anno e mezzo, ma per dinamiche che non posso raccontare ho dovuto scegliere la Germania".

Chiamato da Joachim Löw nell'estate 2017, Demirbay andò a segno nella Confederations Cup contro il Camerun. Tuttavia, il classe '93 sostiene che la sua carriera internazionale cambiò drasticamente in quel periodo: "Si accorsero del mio tatuaggio con i confini della Turchia sulla spalla. Lì cambiò tutto, anche nei media: come poteva un nazionale tedesco mostrare la mappa di un altro Paese? Da quel momento non sono stato più convocato".

Il centrocampista racconta

Iscrittosi tra i grandi esclusi per i Mondiali 2018, il centrocampista ha espresso la sua amarezza: "Venivo considerato un estraneo. Non giocherei mai più per la Germania. Il mio più grande rammarico resterà non aver mai indossato la maglia della nazionale turca". Oggi 33enne, dopo le esperienze con Hoffenheim, Leverkusen e Galatasaray, Demirbay si conferma titolare nel Kasımpaşa in Süper Lig.

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