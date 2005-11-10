Matthaus difende Musiala e risponde a Hoeness: "Il Bayern ha stabilito contratto e ingaggio"

Il caso Jamal Musiala continua a far discutere in casa Bayern Monaco. A intervenire sulla vicenda è stato Lothar Matthäus, che ha commentato le dichiarazioni di Uli Hoeness sul rinnovo del giovane talento tedesco. Secondo l’ex centrocampista, il club bavarese aveva pienamente accettato le condizioni dell’accordo firmato con il giocatore.

Matthäus: "Il contratto è stato approvato dal Bayern"

"È il rischio di un club, ma anche di un giocatore, che quando firma un contratto non sa dove porterà il percorso", ha spiegato Matthäus nella sua rubrica per Sky Sport DE. L’ex capitano della Germania ha poi aggiunto: "Posso capire il pensiero di Uli, ma cosa intendesse esattamente non lo sappiamo. Ha aperto speculazioni in tutte le direzioni".

Il riferimento è alle recenti parole di Hoeness, che aveva parlato dei problemi recenti di Musiala facendo riferimento al rischio che si è assunto il club e sulle prospettive. Matthaus, però, ha sottolineato un punto preciso: "Il Bayern era d’accordo sullo stipendio e sulla durata del contratto di Musiala. Per questo motivo il contratto è stato firmato".