Riyad Mahrez riparte dal Qatar: l'ex Manchester City ha firmato con l'Al Shamal

Riyad Mahrez ha scelto il Qatar per proseguire la propria carriera. L'esterno offensivo algerino, rimasto svincolato dallo scorso giugno, è stato annunciato ufficialmente dall'Al Shamal, club che milita nella Qatar Stars League e che aggiunge così un altro nome di prestigio a un campionato sempre più ricco di stelle internazionali.

A 35 anni, dopo aver chiuso la propria esperienza con la nazionale algerina al termine dell'ultimo Mondiale, Mahrez ha deciso di restare in Medio Oriente. L'ex Leicester e Manchester City era approdato all'Al Ahli nell'estate del 2023, quando il club saudita lo acquistò dai Citizens per circa 35 milioni di euro. In Arabia Saudita ha arricchito il proprio palmarès conquistando le ultime due edizioni della Champions League asiatica, prima di salutare il club al termine della scorsa stagione.

Nonostante le numerose proposte ricevute per prolungare la carriera, il fantasista ha scelto di accettare la corte dell'Al Shamal, formazione allenata da David Prats. In rosa ritroverà diversi volti noti del calcio europeo, tra cui Pablo Marí, Jeison Murillo, Youssouf Sabaly, Wesley Saïd e Álex Collado. L'Al Shamal arriva da una stagione chiusa al secondo posto, a cinque punti dall'Al Sadd campione, mentre nell'attuale campionato occupa la quinta posizione dopo le prime cinque giornate. L'ingaggio di Mahrez rappresenta un ulteriore segnale delle ambizioni del club e conferma l'attrattiva crescente della Qatar Stars League, dove militano già giocatori del calibro di Joselu, Roberto Firmino, Luis Alberto e Marco Verratti.