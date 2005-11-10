Romania-Polonia, le formazioni ufficiali: Dragusin della Fiorentina contro Zalewski della Dea
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 20:37Calcio estero
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14.11.2026 20:37Calcio estero
I due schieramenti di Romania e Polonia per la sfida di Bucarest delle ore 20.45, valida per la quinta giornata della fase campionato di Nations League.
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© foto di Federico De Luca 2026
La Romania di Gheorghe Hagi affronta la Polonia di Jan Urban nella quinta giornata della UEFA Nations League 2026/27 (League B - Gruppo 4). La partita si disputerà all'Arena Națională di Bucarest, con calcio d'inizio alle 21:45 locali (20:45 italiane). Tra i titolari ci sono anche due rappresentanti della nostra Serie A: Radu Drăgușin, difensore della Fiorentina, e Nicola Zalewski, laterale dell'Atalanta.
Le formazioni ufficiali di Romania-Polonia
ROMANIA (4-3-1-2): Hindrich; Rațiu, Coubiș, Drăgușin, Eissat; Cicâldău, Băluță, Dragomir; Ianis Hagi; Coman, Man. Ct:. Gheorghe Hagi.
POLONIA (4-4-2): Drągowski; Kubiak, Kiwior, Potulski, Cash; Zalewski, Nowak, Szymański, Reguła; Świderski, Lewandowski. Ct: Jan Urban.
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