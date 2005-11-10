Premier League, show tra Arsenal e Manchester City ma nessun vincitore: finisce 2-2
Paolo Lora Lamia
Doveva esserci spettacolo e spettacolo c'è stato tra Arsenal e Manchester City, big match della 12ª giornata di Premier League. La sfida si accende sul finire del primo tempo, con le reti di Haaland e Havertz. Nella ripresa Fernandez riporta avanti i Citizens, ripresi però a 7 minuti dalla fine da Timber. Un punto a testa dunque: non cambia nulla nella prime posizioni. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata.
Il programma della 12ª giornata di Premier League
Venerdì 27 novembre
Nottingham Forest - Chelsea 3-2
Sabato 28 novembre
Leeds - Coventry 3-0
Manchester United - Brentford 0-4
Ipswich Town - Aston Villa 2-2
Domenica 29 novembre
Everton – Liverpool 1-1
Brighton - Newcastle 0-1
Crystal Palace - Hull 2-3
Fulham - Bournemouth 1-2
Sunderland - Tottenham 0-2
Arsenal - Manchester City 2-2
La classifica aggiornata di Premier League
Arsenal 29 (12 partite giocate)
Manchester City 23 (12)
Brighton 22 (12)
Liverpool 22 (12)
Bournemouth 21 (12)
Brentford 20 (12)
Leeds 20 (12)
Tottenham 18 (12)
Hull 17 (12)
Everton 17 (12)
Chelsea 16 (12)
Newcastle 16 (12)
Aston Villa 15 (12)
Nottingham 12 (12)
Ipswich 12 (12)
Coventry 12 (12)
Fulham 11 (12)
Sunderland 9 (12)
Manchester Utd 8 (12)
Crystal Palace 7 (12)