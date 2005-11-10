Il centrocampista del Manchester City Elliot Anderson, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato così il 2-2 contro l'Arsenal: "È andata bene, abbiamo giocato molto meglio del solito. La grinta, la fame di vittoria, il modo in cui abbiamo giocato sono stati decisamente migliori, quindi dobbiamo continuare così. Avremmo dovuto vincere oggi, sono stati protetti da alcuni episodi, ma questo è il calcio".

Sulla decisione relativa al fallo di mano: "Penso che abbiano detto posizione normale, ma le sue mani sono qui. Ovviamente non è una posizione normale. Ma è così, è quello che dobbiamo affrontare e lotteremo. Non me ne sono accorto sul momento. Ovviamente c'era molta confusione, ma l'ho rivisto solo ora ed è palese".

In chiusura, sul giocare con Ayyoub Bouaddi a centrocampo: "Sembra un po' più equilibrato. Oggi c'era un doppio perno di centrocampo, quindi sembrava più bilanciato. Un piccolo aiuto nei contrasti e la sua qualità con la palla. Penso che tutti abbiano dato il massimo oggi e abbiano offerto una prestazione davvero ottima".