Kane tra record con l'Inghilterra e sogni: "Voglio Champions e un titolo con la nazionale"

Harry Kane sta vivendo un momento d'oro ed è pronto a scrivere un’altra pagina di storia. Il centravanti del Bayern Monaco, che ha conquistato il suo primo Pallone d’Oro e la seconda Scarpa d’Oro della carriera nel 2026, oltre ad aver vinto Bundesliga, Coppa di Germania e Supercoppa tedesca, ora punta a un nuovo record.

L’Inghilterra affronterà la Croazia a Wembley nella quinta giornata della Nations League e il capitano raggiungerà quota 126 presenze con la nazionale, diventando il giocatore con più partite nella storia dei Tre Leoni e superando il portiere Peter Shilton, fermo a 125: "È sicuramente uno dei più grandi traguardi della mia carriera. Credo dimostri la costanza mantenuta ai massimi livelli. È il risultato di tutta la dedizione, del lavoro che le persone non vedono e che mi permette di restare in forma e in salute. Questo è uno dei momenti più importanti della mia carriera", ha dichiarato Kane alla vigilia della sfida.

Un anno da leggenda

Il 2026 ha consacrato definitivamente il bomber inglese, che in ottobre è diventato il primo giocatore britannico dopo 25 anni a vincere il Pallone d’Oro. Un riconoscimento arrivato dopo una stagione straordinaria con il Bayern, con cui ha finalmente conquistato quei trofei che erano mancati durante la lunga esperienza al Tottenham. Dal suo arrivo in Germania nel 2023, Kane ha cambiato marcia: con il club bavarese ha realizzato 156 gol e fornito 43 assist in 162 partite, mettendo in bacheca cinque titoli e inseguendo ora il grande obiettivo della Champions League. Già miglior marcatore di sempre dell’Inghilterra con 91 reti e primatista assoluto del Tottenham con 280 gol, il classe 1993 ha dimostrato di essere un giocatore totale.

Leadership e ambizione

L'attaccante si è prefissato due grandi obiettivi entro cinque anni: "Mi piacerebbe aver vinto almeno una Champions League con il Bayern e un titolo con l'Inghilterra", ha dichiarato in conferenza stampa.